1 августа в Нижнем Тагиле стартует сбор подписей за возврат прямых выборов мэра

С завтрашнего дня тагильские коммунисты начнут собирать подписи за возврат прямых выборов мэра. Об этом АН «Между строк» рассказал секретарь местного отделения КПРФ Михаил Бояркин. Сбор подписей будет проходить в Депутатском центре на улице Красноармейской, 44 (кабинет № 13) с 12:00 до 18:00. Там же коммунисты планируют собирать подписи за отставку действующего мэра Владислава Пинаева.

Общественное движение «Тагил за перемены» ранее также объявило о наборе волонтёров для сбора подписей в городе за возврат прямых выборов мэра.

«Перед нами стоит задача собрать 10 тысяч подписей со всей Свердловской области до 10 сентября 2020 года. Такая задача посильна при вашем участии. Планируемый старт — с 3 августа. Постоянная точка будет находиться в нашем штабе по улице Красноармейской, 198. Также будет организован один передвижной куб, чтобы охватить все районы города», — сообщается в группе ТЗП во «ВКонтакте».

Сбор 10 тысяч подписей в поддержку внесённого в региональное Заксобрание законопроекта — о возвращении в Свердловской области прямых выборов — официально начался 29 июля. В Екатеринбурге уже установили кубы, где можно будет оставить подпись в поддержку законопроекта. Необходимо взять с собой паспорт. Все подписи, как и на выборах при регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, будут проверены на предмет соответствия законодательству.

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав уральских городов в Заксобрании продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Председателем группы выступает депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков. Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.

Прямые выборы тагильского мэра отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области.