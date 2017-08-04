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Игра вслепую. История паралимпийца


Волков Павел 04.08.2017

Фотограф, тагильчанин, сейчас живёт в Москве

История Сергея Манжоса для меня стала примером удивительной человеческой силы, не только физической, но и внутренней.

Я впервые увидел Сергея в час пик возле одной из станций московского метрополитена. Он стоял возле выхода – невысокий, в неброской одежде, – а вокруг куда-то спешили люди. Он показался мне каким-то потерянным в этом потоке людей. В тот момент я даже не мог предположить, какую силу духа я увижу в этом скромном и незаметном парне.

Я провёл достаточно времени, фотографируя Сергея, но ни разу не слышал, чтобы он на что-то жаловался. Даже если что-то у него не получалось, он шёл и делал ещё одну попытку: ещё один забег, ещё один заплыв, ещё один раунд. И так – не только в спорте. Так – всю жизнь.

В детстве Сергей был самым обычным ребёнком, но однажды летом в деревне случился инцидент, изменивший его жизнь, – лошадь ударила ребёнка, и он лишился зрения. После этого Сергею пришлось перейти в специальную школу для слабовидящих детей, затем в институт, где он и познакомился со своей женой.

Сейчас жизнь Сергея связана со спортом. Он входит в Паралимпийскую сборную России по футболу для слабовидящих людей. Помимо футбола, он также занимается плаванием и велотреком. Вся его жизнь состоит из тренировок, соревнований и разъездов.

Несмотря на то, что Сергей не видит, он живёт полной жизнью, в которой находится место и любимому делу, и любимой семье, и спортивным достижениям. Сергей много тренировался, для того чтобы поехать на Паралимпиаду в Бразилию в составе российской сборной. У спортсменов-паралимпийцев из России были неплохие шансы на победу в разных видах спорта. Однако им отказали в возможности выступить в Рио. Я уверен, что даже сейчас, когда Сергея лишили шанса выступить на Паралимпиаде, он не сдастся. Просто впереди ещё один забег, ещё один раунд, ещё один бросок – и так до победного. 

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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