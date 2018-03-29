Зюганов назвал очевидным вопрос об отставке Амана Тулеева

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал очевидной необходимость отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагических событий в Кемерове, пишет «Коммерсантъ».

«Это очевидно. Этот вопрос и не надо задавать. Я считаю, он очевиден совершенно», — ответил Зюганов.

Также лидер КПРФ заявил, что в отставку должны уйти члены регионального правительства и руководители федеральных структур, ответственных за безопасность людей.

«В любой стране именно так и произошло бы — местная власть и ответственные федеральные чиновники подали бы в отставку со своих постов при трагедии подобного рода», — подчеркнул Зюганов.

Ранее, 27 марта, на стихийном митинге возле здания администрации Кемерова родственники погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» также призывали региональное правительство уйти в отставку.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, 41 из них — дети. По данным «Коммерсанта», время отставки Амана Тулеева напрямую зависит от того, как быстро удастся справиться с последствиями трагедии.