Зрители Нижнего Тагила увидят один из лучших мультфильмов 2020 года от классика российской анимации Андрея Хржановского

С 11 по 17 марта кинотеатр «Красногвардеец» покажет один из лучших мультфильмов 2020-го «Нос, или Заговор “не таких”» (16+). Работа Андрея Хржановского попала в лонг-лист премии «Оскар» и претендует на статуэтку в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Классик российской анимации Андрей Хржановский объединил в мультфильме повесть «Нос» Николая Гоголя, одноимённую оперу Дмитрия Шостаковича и печально известную историю постановки этой оперы в эпоху Сталина (она была запрещена сразу после премьеры). Всё это Хржановский воплощает в лучших традициях русского авангарда, мастерски сочетая множество анимационных приёмов и стилей — буквально каждый кадр претендует на звание произведения изобразительного искусства, выполненного в смешанной технике, отмечают в «Красногвардейце».

Фильм состоит из трёх частей. Первая посвящена майору Ковалёву и его пропавшему носу, который превратился в статского советника. Во втором сне зрители знакомятся с фантазией Михаила Булгакова о дружбе со Сталиным. Вождь дарит писателю сапоги и уезжает на оперу Шостаковича «Нос», которая приводит его в негодование. Третий сон — сатирический отклик автора оперы на кампанию по борьбе с его «сумбуром вместо музыки».

Как заявляют создатели фильма, он посвящён новаторам в науке и искусстве, людям, которые опережали своё время. И что самое главное, имели бесстрашие идти против течения.