Зрители не увидели в кинотеатрах больше половины фильмов, снятых при поддержке Минкульта

Зрители не смотрели в кинотеатрах больше половины фильмов, профинансированных с 2015 года Министерством культуры РФ. Это следует из опубликованной накануне базы данных по господдержке.

Как пишут «Ведомости», ежегодно Минкульт и Фонд кино выделяют на поддержку отечественного кинопроизводства порядка 5 млрд рублей. Министерство культуры выделяет около 30 млн рублей на проект, это безвозвратные средства, продюсеры лишь обязаны завершить картину и сдать её копию на хранение государству. При этом киноделы не обязаны выпускать фильм в кинотеатрах, на ТВ или участвовать в кинофестивалях.

Всего с 2015 года ведомством было профинансировано 155 кинокартин. Самым прибыльным фильмом стала комедия «Я худею» от кинокомпании «Друг друга». Картину посмотрело 2,5 млн зрителей, кассовые сборы составили 633 млн рублей.

Однако 80 из 155 фильмов в кинотеатрах увидели меньше десяти тысяч зрителей, а у 30 картин не набралось и тысячи зрителей.

В частности, ни один человек не увидел в кинотеатрах комедию «Любовь без правил», чьи продюсеры Дмитрий Астрахан, Виктория Шамликалашвили и Юлиан Орлов получили от Минкульта 6 млн рублей. Ни одного зрителя нет у фильма «Весури» от продюсера Александра Тютрюмова, у другой его картины, «Бесславные придурки», 230 зрителей, на обе картины министерством было выделено 56 млн рублей. Немногим больше 3500 зрителей у фильмов «Птица» и «Развод по собственному желанию» киностудии «Ленфильм», на производство которых государство выдало 50 млн рублей.