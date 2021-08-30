Зрители драматического театра Нижнего Тагила отдали главные роли в новогодней сказке новым актёрам

Нижнетагильский драматический театр определился с планами на новогоднюю кампанию. Маленьких зрителей и их родителей в этом году будет радовать спектакль «Двенадцать месяцев» (6+). Именно за эту сказку проголосовало больше всего участников группы театра во «ВКонтакте». А самые активные участники голосования накануне побывали в театральном закулисье и вместе с худруком Игорем Булыгиным распределили роли актёрам.

Идея дать возможность выбрать самим зрителям, какую сказку они хотят увидеть на сцене театра, пришла Игорю Булыгину — лучшему театральному менеджеру по версии премии Михаила Сафронова в этом году. На этом эксперимент не закончился: Игорь Николаевич решил вместе со зрителями распределить роли. 17 тагильчан, написавших в комментариях к посту про выбор сказки победное название «Двенадцать месяцев», получили приглашение на экскурсию по театру.

Гости побывали в костюмерном, бутафорском, столярном цехах. Спустились под сцену и заглянули в репетиционный зал. Завершилась экскурсия ещё одним сюрпризом — зрителям предложили определить, кто из артистов какие роли будет исполнять в новогоднем спектакле.

«Мы с вами сделаем невероятное — сделаем распределение ролей на спектакль! Более того, как мы сделаем, так оно и будет — я не изменю ни одного человека. Но чтобы вы понимали, что вы натворили, выбрав эту сказку, напомню: пьеса была написана Самуилом Маршаком в 1943 году, в ней 4 акта, 12 картин. Общая продолжительность по времени — 3 часа 45 минут. 33 мужских роли, шесть женских. У меня на сегодняшний день, если вместе со мной считать, 17 артистов-мужчин. 33 надо», — обратился к зрителям Игорь Булыгин.

Режиссёр дал краткую характеристику каждому персонажу. А затем зрители выбрали актёров из предложенных фотографий. В итоге роль Королевы досталась новой артистке из Перми Ирине Тараторкиной, а роль Апреля — её молодому человеку, ещё одному новичку театра Илье Головину. Валерий Каратаев сыграет Январь, Сергей Зырянов — старого солдата, Василий Мещангин — учителя, Дмитрий Самсонов — Декабрь. Роль падчерицы поделят Екатерина Борисенкова и Екатерина Сысоева, поскольку зрители не смогли выбрать одну кандидатуру.

«За кулисами мы побывали впервые. Распределение ролей вообще было неожиданным. Нам очень понравилось, мы в восторге! Когда я была маленькой, возможности посещать драматический театр у меня не было, поэтому сейчас восполняю пробелы. Я хожу на все премьеры, дочка тоже все спектакли для её возраста пересмотрела. Спасибо большое Игорю Николаевичу за такой сюрприз! Очень ждём премьеру», — поделилась эмоциями Ирина Гартунг, побывавшая на экскурсии вместе с девятилетней дочерью Машей.

Результат эксперимента Игоря Булыгина и зрителей театра тагильчане смогут увидеть в декабре и январе. Работа над постановкой уже началась.