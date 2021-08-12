Нижнетагильский драматический театр поставит новогоднюю сказку, которую выберут сами зрители

Драматический театр Нижнего Тагила решил пойти на необычный эксперимент. В этом году артисты поставят на Новый год сказку, которую выберут зрители в голосовании в соцсетях.

В паблике театра во «ВКонтакте» сегодня появился пост, в котором тагильчанам предлагают в комментариях предложить сказку, которую они хотят увидеть на сцене любимого театра. 16 августа театр выберет три названия из комментариев и откроет голосование за них.

«Тот, чья сказка наберёт больше голосов, станет победителем. Счастливчика ждёт невероятный сюрприз, которого ещё не получал ни один зритель нашего города», — обещает художественный руководитель драмы Игорь Булыгин.

Также театр просит горожан поделиться ненужными мехами и шубами. Они пойдут на костюмы премьерного спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+). Принести вещи можно на вахту театра, вход со стороны тагильской филармонии.