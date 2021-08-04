Драматический театр откроет сезон 10 сентября. Первая премьера — новая постановка режиссёра «Головлёвы. Маменька»

Драматический театр Нижнего Тагила откроет новый, 76-й сезон спектаклем «Демидовы. Версия» (12+). А уже на 24 сентября запланирована первая премьера — спектакль знакомого тагильчанам режиссёра из Краснодара Данила Безносова «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+). Об этом сегодня, 4 августа, худрук театра Игорь Булыгин рассказал на первой рабочей встрече артистов после отпуска.

В начале встречи Игорь Булыгин познакомил труппу с новыми артистами. Театр покинул Егор Спиридонов, запомнившийся ролями Шурика в спектакле «Молоко» (18+) и сумасшедшим образом Коробочки в «Мёртвых душах» (18+). Вместо Егора труппу пополнили сразу два артиста — выпускники Пермского театрального института 23-летняя Ирина Тороторкина и 25-летний Илья Головин.

«Я закончил театральный вуз в Перми и искал работу. Мы встретились с художественным руководителем Игорем Булыгиным, всё обсудили. Мне очень понравились условия работы, сам театр. Привлёк репертуар. Я посмотрел нарезки спектаклей в интернете — это классно, масштабно, красиво. У театра много наград. Мы с Ириной решили, что это будет классное место работы», — рассказал Илья Головин.



Новые актёры театра Ирина Тороторкина и Илья Головин



Как сообщил артистам Игорь Булыгин, пока новых распоряжений от Роспотребнадзора не поступало. Разрешённая наполняемость зрительного зала всё так же составляет 75 процентов. Зрители должны быть в масках, в фойе и зале будут работать рециркуляторы воздуха.



Артисты Нижнетагильского драматического театра впервые собрались после отпуска



До конца года тагильских зрителей ждут три премьеры. Уморительная комедия Дамира Салимзянова «Дуры мы, дуры» (12+), спектакль для молодёжи «Дикое поле» (12+). А 24 сентября состоится премьерный показ спектакля по повести киргизского писателя Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+). Его поставит режиссёр успешной постановки «Головлёвы. Маменька» (16+) Данил Безносов.

«Спектакль “Пегий пёс” должен был появиться год назад, но пандемия внесла свои коррективы. Мы с Данилом откладывали работу, и вот пришло время появиться этому спектаклю. Спектакль очень интересный. Данил его создал как бы в пику “Маменьке”. Если в “Маменьке” разрушается семья и разрушает её сама мать, то в новом спектакле родители делают всё, чтобы их ребёнок жил. Вообще в дальнейшем у нас с Данилом запланирован триптих. Будет три спектакля на эту тему», — рассказал Игорь Булыгин.

Кроме того, до начала нового театрального сезона вновь пройдёт лаборатория молодой режиссуры, она состоится в конце августа. Также артисты побывают на гастролях в Ачинске и Екатеринбурге.

А в начале лета 2022 года Нижний Тагил впервые станет площадкой масштабного Фестиваля театров малых городов. В течение 10 дней на разных площадках города театры со всей страны покажут свои лучшие спектакли. Театральный форум приурочен к 300-летию Нижнего Тагила.