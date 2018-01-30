Зоозащитники Нижнего Тагила просят природоохранную прокуратуру проверить передвижной дельфинарий

Тагильские защитники прав животных обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить передвижной дельфинарий, который расположился у ТЦ «ДЕПО» на Свердловском шоссе. По словам активистов, руководство ООО ЗЦК «Московский дельфинарий» использует в своих представлениях морских млекопитающих, занесённых в Международную красную книгу, что запрещено законом.

«В России Росприроднадзор выдаёт распорядительные лицензии на содержание “краснокнижных” морских млекопитающих в неволе только в научных и культурно-просветительских целях, но дельфинарии используют этих животных в развлекательных целях, что запрещено природоохранным законодательством», — говорится в заявлении.

Зоозащитница Юлия Жеребцова считает, что в передвижных дельфинариях не соблюдаются условия содержания животных, что очень негативно сказывается на их здоровье. В качестве подтверждения своих слов девушка приводит результаты аналогичных проверок этого же дельфинария надзорными ведомствами в Астрахани, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Белгороде.

В минувшую субботу тагильские зоозащитники провели пикет в Комсомольском сквере. Главной целью мероприятия, по мнению Юлии, должно стать привлечение внимания общественности к проблеме содержания морских млекопитающих в неволе.

«Я проводила пикет с целью привлечь внимание окружающих нас людей к довольно глобальной проблеме. Данные виды животных находятся в мировой Красной книге. Дельфинам не место в тесных контейнерах в хлорированной химической воде, — говорит Жеребцова. — Там их плохо кормят, а перед выступлениями не кормят вообще. Музыка, которая играет во время представления, очень вредна дельфинам. Данный бизнес держится за счёт людей, которые не могут позволить себе поехать на море и посмотреть на дельфинов в их естественной среде обитания. Эти люди не задумываются, что они оплачивают пытки дельфинов».

Получить комментарий от сотрудников передвижного дельфинария в день представления журналисту АН «Между строк» не удалось.

Отметим, что передвижные дельфинарии запрещены в ряде стран, таких как Германия, Австралия, Франция и Мексика. В настоящее время в Госдуме РФ рассматривается законопроект об обязательном лицензировании зоопарков, дельфинариев и океанариумов.