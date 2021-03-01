Зоозащитники написали заявление на жительницу Нижнего Тагила из-за того, что она усыпила бездомного кота

Зоозащитники написали заявление в полицию после того, как учительница из Нижнего Тагила усыпила кота. Тагильчанка забрала животное из передержки якобы для своего отца, но после отвезла его на эвтаназию.

Животное подобрала на улице зоозащитница по имени Инна. Она опубликовала объявление о поиске нового хозяина в соцсетях, а в начале января на него откликнулась жительница Нижнего Тагила Марина.

«Мы переписывались с ней в течение месяца. Рыжик к этому времени переехал на передержку в Екатеринбург, набрал за три недели 1,2 килограмма, был здоров. Но он бояка, запуганный — раньше он жил буквально в земляной яме и питался объедками», — рассказала Инна.

Марина приехала за котом Рыжиком в пятницу, 26 февраля, но уже на следующий день новоиспечённая хозяйка связалась с Инной и сообщила, что у животного выявили онкологию, метастазы. Тогда тагильчанка заявила, что кот умер во время операции.

«Дальше она написала, что у кота онкология по УЗИ. Я сказала, что забираю его. Но Марина ответила, что во время операции у кота не выдержало сердце», — цитирует Инну Е1.ru.

Позже жительница Нижнего Тагила сообщила хозяйке передержки, что кота она усыпила. По данным 66.ru, она отвезла питомца на эвтаназию после того, как он её поцарапал.

В реабилитационном центре, где усыпили Рыжика, Марина сказала, что нашла кота в подъезде. Якобы она взяла его к себе домой, но кот был агрессивным и исцарапал ей все руки.

«Она хотела отдать его в приют и оплатила 2200 рублей благотворительного взноса. Но мы не смогли достать кота из переноски, так как он был агрессивным, и сказали, что не можем оставить его у себя. Предложили ей забрать его или усыпить. Она решила усыпить, забрала первый взнос и заплатила 1000 рублей за эвтаназию. Как мы можем определить, [точно ли она хозяйка]? Человек принёс животное и согласился на эвтаназию», — сказала руководитель центра Алёна.

Тагильчанка так и не ответила на звонки журналистов, а после удалила страницу в соцсетях. В полиции пообещали позднее прокомментировать произошедшее.