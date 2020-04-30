«Золотой дворец вашего любимого доктора». ФБК рассказал о недвижимости в США телеведущей Елены Малышевой на 11 млн долларов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о недвижимости в США телеведущей Первого канала Елены Малышевой. В фильме под названием «Золотой дворец вашего любимого доктора» говорится об особняке россиянки в штате Нью-Джерси и двух квартирах в Нью-Йорке на Парк Авеню. Согласно опубликованным документам, общая стоимость недвижимости составляет порядка 11 млн долларов.

По словам Алексея Навального, дом в Нью-Джерси был приобретён Малышевой вместе с супругом в 2016 году. Площадь особняка — 1,1 тысячи квадратных метров, внутри 21 комната. Стоимость сделки составила 6,4 млн долларов, по курсу на тот момент это было 430 млн рублей.

«Это поместье, где позолочено почти всё что можно, куплено лично главным телевизионным врачом страны, бессменной ведущей Первого канала, которая 23 года лечит нас с ТВ-экранов», — иронизирует Навальный, описывая интерьеры дома.

Также он опубликовал документы, из которых следует, что зарегистрированное по адресу дома четы Малышевых в Нью-Джерси юрлицо приобрело две квартиры в центре Нью-Йорка. Площадь каждой из них — 110 квадратных метров. Общая стоимость недвижимости составила порядка 4,2 млн долларов. В документе о сделке стоит подпись младшего сына Малышевых Василия. При этом ФБК не уточняет, как могла случиться сделка с учётом того, что дом в Нью-Джерси был куплен только спустя два года.

Оппозиционер поясняет, что Малышева стала героиней нового расследования, поскольку в ФБК считают, что телеведущая «ведёт последовательную, осознанную кампанию по преуменьшению опасности коронавируса».

«Она посещает десятки передач и рассказывает, что опасности нет, что всё не так плохо, как кажется. Что умирают только старики. Что вирус только в Китае. Что болезнь, от которой за пару месяцев уже умерло больше 200 тысяч человек, — это обычная сезонная инфекция. А ажиотаж связан с “чем-то другим” — видимо, мировым заговором», — пишет Навальный.

В настоящее время в особняке проживает 32-летний сын Малышевой Юрий, который работает в госпитале Нью-Йорка. По данным ФБК, мужчина ведёт блог в Instagram, где на английском языке записывает видео о здравоохранении. Так выглядят некоторые из тем: «Как заниматься сексом во время коронавируса? Как заботиться о своей попе во время коронавируса?».

Елена Малышева является ведущей таких передач Первого канала, как «Жить здорово» и «Здоровье». Также женщина владеет своей линейкой диетического питания и сетью клиник её имени. В прошлом году «Жить здорово» получила 57 млн рублей субсидий от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как «социально значимая» программа. По данным ФБК, муж Малышевой — учёный, профессор в Московском медико-стоматологическом университете.