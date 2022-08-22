Знаменитый российский спортсмен Михаил Кокляев провёл в ИК-13 Нижнего Тагила соревнования по силовому экстриму

Накануне в Нижнем Тагиле в исправительной колонии общего режима № 13, где содержатся бывшие работники правоохранительных и административных органов, прошли соревнования по силовому экстриму. Их организовал знаменитый российский спортсмен, тяжелоатлет, 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев. Главным судьёй соревнований был президент Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин.

«Мы взаимодействуем с ассоциацией пауэрлифтинга более пяти лет и проводим подобные соревнования. Так, например, спортсмены постоянно их организовывают в исправительной колонии № 46 в Невьянске. Там соревнования носят даже статус официальных, а заключённые становятся кандидатами и мастерами спорта. Теперь соревнования по силовому экстриму будут и в Нижнем Тагиле», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Также напомним, что в ИК-13 для бывших силовиков проводят трансляции футбольных матчей и мастер-классы футбольных тренеров. В 2018 году мастер-класс проводили легенды советского и российского футбола — главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов и его помощник Юрий Матвеев.