Главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов дал мастер-класс в тагильской колонии для бывших силовиков (ФОТО)

Накануне в ИК-13 Нижнего Тагила для бывших силовиков прошёл мастер-класс с участием главного тренера ФК «Урал» Александра Тарханова и его помощника Юрия Матвеева. Легенды советского и российского футбола провели с заключёнными двухстороннюю тренировку, а после игры пообщались с воспитанниками колонии за чашкой чая. Интрига в товарищеском матче держалась до финального свистка. В итоге победа досталась команде под руководством Матвеева – 3:2, а Александр Тарханов отличился голевой передачей.

После матча команды решили пробить серию пенальти, на этот раз точнее оказались футболисты из команды Тарханова.

«Нас пригласило руководство колонии, и мы с радостью согласились сюда приехать, - рассказал АН “Между строк” экс-тренер сборной России. – Мы и в Екатеринбурге проводили матч с осужденными ИК-2. Сразу видно, что ребята имеют определённую подготовку и, что самое главное, огромное желание играть в футбол».

Тренерский штаб ФК «Урал» передал колонии несколько официальных мячей мундиаля и тренировочную экипировку с символикой главной футбольной команды Свердловской области.