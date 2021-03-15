Жуткий момент наезда иномарки на компанию людей в Нижнем Тагиле попал на видео

В Cети появилось видео ДТП, которое произошло в Нижнем Тагиле утром 14 марта около ресторана на улице Энтузиастов, 10. Как видно на записи с камеры наблюдения, девушка сидит на капоте иномарки, водитель делает ей замечание, но та не уходит. Тогда водитель отъезжает назад и резко даёт по газам. Девушка спрыгивает с капота и пинает по бамперу. Тогда водитель иномарки ещё раз отъезжает назад, разгоняется и врезается в группу молодых людей. В результате происшествия один из пешеходов получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что сотрудники полиции нашли всех участников конфликта, который начался ещё в увеселительном заведении и продолжился на парковке. Сейчас их опрашивают и устанавливают все обстоятельства произошедшего.