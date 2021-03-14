В Нижнем Тагиле мужчина на иномарке протаранил компанию молодых людей

В Нижнем Тагиле мужчина из-за конфликта протаранил компанию молодых людей на иномарке. Один из пострадавших госпитализирован с травмами.

Как рассказали в полиции, утром 14 марта в ресторане на улице Энтузиастов, 10 между тагильчанами произошёл конфликт, который продолжился на улице. Девушка из компании опёрлась на капот автомобиля оппонента, что не понравилось водителю. В результате перепалки мужчина совершил наезд на трёх пешеходов, сообщил источник сообщества «Инцидент Нижний Тагил». В ответ девушка начала пинать иномарку, тогда мужчина ещё раз протаранил компанию. Когда двоих откинуло к забору, третий мужчина подбежал к автомобилю и попытался остановить происходящее, но водитель проехал по нему, протащив его до конца парковки. После чего владелец чёрной иномарки уехал с места происшествия.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что сотрудники полиции нашли всех участников конфликта, сейчас их опрашивают и устанавливают все обстоятельства произошедшего.