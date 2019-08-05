Журналисты «Новой газеты» создали петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении участников мирной акции 27 июля

Журналисты «Новой газеты» создали на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против участников событий 27 июля. После несанкционированной акции СК России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Создатели документа уверены, что в деле наблюдается «явное отсутствие события преступления».

Петиция адресована главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На момент публикации её подписали свыше 4,5 тысяч человек.

Журналисты требуют «остановить политический террор», который осуществляют в отношении россиян сотрудники правоохранительных органов.

«Согласно 212-й статье Уголовного кодекса России массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного. Напротив, лозунгом избирателей было требование соблюдения законов России и допуска кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу. Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», — говорится в петиции.

Журналисты «Новой газеты» напомнили, что согласно части 3 статьи 29 Конституции РФ, «никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

«Нам известно о готовящихся новых арестах наших родных, друзей и коллег. Также нам известно о фальсификации материалов дела на основе данных из телефонов, незаконно изымаемых у граждан, подвергнутых административному задержанию на мирных акциях. Использование полномочий Следственного комитета для организации политического террора против собственного народа не останется незамеченным», — сказано в тексте.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», росгвардейцы задержали 1373 человека, по информации полиции — 1074. По оценке «ОВД-Инфо», пострадали 25 человек. Во время задержаний правоохранители неоднократно применяли грубую силу в отношении протестующих.