Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за «оправдание терроризма»

Судья второго Западного окружного военного суда Андрей Морозов приговорил журналистку Светлану Прокопьеву штрафу в 500 тысяч рублей, пишет Znak.com.

Прокуратура требовала приговорить Прокопьеву к 6 годам лишения свободы и запретить ей заниматься журналистикой на 4 года.

Напомним, уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой возбудили после того, как в ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове». Журналистка анализировала теракт в приёмной УФСБ по Архангельской области, который устроил анархист, и отметила, что государство несёт долю ответственности за поступок юноши.

По версии следствия, она должна понести суровое наказание, поскольку «заведомо зная, что взрыв в Архангельске был терактом, формировала у массовой аудитории мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной». Сама Прокопьева вины не признаёт и заявляет, что смысл её колонки был в критике государства, а взрыв стал только информационным поводом.

Ранее радиостанции «Эхо Москвы» и изданию «Псковская лента новостей», которое перепечатало колонку Прокопьевой, пришлось выплатить штрафы.