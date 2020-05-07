Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

На Первом канале заявили, что корреспондента выслали из страны, а съёмочную группу лишили аккредитации. Журналиста выслали после сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, в котором, по утверждению телеканала «Беларусь 1», присутствовали «ложь и фейки».

«Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.

TUT.BY отмечает, что ранее МИД Белоруссии критиковал сюжеты Первого канала о коронавирусе в стране.

По состоянию на 6 мая в Белоруссии коронавирус выявили у 19255 человек, из них 112 человек умерли, 4388 человек выздоровели. В стране нет серьёзных ограничений из-за распространения коронавируса — продолжают работать магазины, школы, университеты, проходят спортивные мероприятия.

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