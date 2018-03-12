Журналист РБК Александр Соколов попросил об условно-досрочном освобождении

Журналист РБК Александр Соколов, приговорённый к трём с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме, попросил об условно-досрочном освобождении. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы, со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко пишет «Интерфакс». Дату рассмотрения ходатайства суд ещё не назначил.

Напомним, Александра Соколова задержали 28 июля 2015 года, с тех пор он находился под стражей. По версии следствия, он продолжал участие в деятельности движения «Армия воли народа», которое Мосгорсуд запретил в России в 2010 году как экстремистское. Следствие и затем суд решили, что они переименовали организацию в инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», оценивающего деятельность президента Владимира Путина и других руководителей государства.

Сам журналист выражал уверенность, что уголовное преследование связано с его работой, в том числе с расследованиями о строительстве космодрома Восточный.

10 августа 2017 года Тверской райсуд приговорил Соколова к трём с половиной годам колонии общего режима по статье об организации деятельности экстремистской организации. Проходивший по этому же делу бывший главный редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил четыре года условно, его соратники Валерий Парфёнов и Кирилл Барабаш — реальные сроки.

Правозащитный центр «Мемориал» в феврале 2016 года признал Соколова, Мухина и Парфёнова политзаключёнными.