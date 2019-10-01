Журналист обратился в СК после избиения во время тренинга для военных корреспондентов, прошедшего в Крыму

Журналист РИА Новости Святослав Павлов обратился в СК после прохождения в Крыму тренинга для военных корреспондентов. Мужчина заявил, что его и других представителей СМИ по-настоящему избивали и подвергали пыткам. Как пишет «Медиазона», речь идёт об учебно-практических курсах «Бастион», организованных Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств.

С 2006 года курсы прошли более 700 сотрудников СМИ и пресс-служб. С 1 сентября 2019 года без прохождения подобного тренинга сотрудники государственных изданий не допускаются к поездкам в «горячие точки».

Павлов рассказал, что в этом году помимо него на курсы приехали еще более 30 журналистов из разных проектов государственного агентства «Россия Сегодня» и крымских изданий. В том числе несколько женщин.

Курсы проходили на военной базе морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. Журналистов поселили в казарме, заставили ходить строем и запретили покидать территорию базы. На первом практическом занятии журналисты, должны были отыграть ситуацию, согласно которой они попали под обстрел террористов, роль которых досталась морским пехотинцам.

«Они нас реально там приложили прямо в камни мордой. Всех разложили, пнули по несколько раз ногой по телу, меня пнули раза два. И всё, учения окончились», — рассказал Павлов «Медиазоне».

На следующий день во время лекции началась инсценировка захвата заложников. По словам Павлова, морпехи положили его и остальных «мордой в пол, надели на голову мешки, попинали по ребрам» и начали стрелять над головами холостыми патронами. Затем их привезли на полигон и заставили ползать по камням с мешками на голове — «на коленях, на локтях, на карачках, как угодно, и при этом пинали постоянно». Также их поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать и отжиматься.

«Одной девушке порвали ухо — у неё оторвали серёжку, и всё, ухо порвано. Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорой. Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело. Пострадавших было много. Мой коллега пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали: “Тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо”», — сообщил Павлов «Медиазоне».

Как пояснил пострадавший журналист, позже руководитель курсов полковник Алексей Захаров объяснил, что «настоящие террористы будут избивать и издеваться ещё сильнее», поэтому «мы вас побьём и поиздеваемся над вами немножко».

По словам Павлова изначально журналистов не предупреждали о методах, применяющихся на курсах «Бастион».

Мужчина и несколько его коллег покинули курсы в тот же день. В Москве он обратился к врачам. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на лице, туловище, конечностях, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга.

Как рассказал Павлов в редакции РИА Новости ему пообещали оплатить лечение и посоветовали «забить». Он пояснил, что большинство приехавших на курсы журналистов остались там, поскольку они живут в «горячих точках» и без сертификата о прохождении курсов могут потерять постоянную работу. Мужчина считает, что по этой же причине его коллеги не будут привлекать организаторов курсов к ответственности.

«Если что-то по этому поводу делать, это почти 100% увольнение с работы», — цитирует Павлова «Медиазона».

Святослав Павлов, заручившись поддержкой адвоката, 1 октября обратился в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий. Он потребовал завести дело «в отношении лиц, причастных к причинению вреда здоровью и моральных страданий» и установить личности тех, кто отдавал приказы об издевательствах над ним и его коллегами и исполнял их.