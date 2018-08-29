Живущий на кладбище бомж полгода обворовывал жителей Черноисточинска

С начала лета в полицию стали поступать сообщения от жителей посёлка Черноисточинск о мелких кражах из садовых домиков. По информации АН «Между строк», злоумышленник проникал в плохо охраняемые помещения и выносил все ценные вещи, включая одежду и продукты. Похищенное мужчина продавал случайным водителям на трассе, а на вырученные деньги покупал спиртное и еду. Как стало известно нашему изданию, задержали подозреваемого на местном кладбище, где он из подручных материалов сделал себе шалаш прямо у могилы.

«Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 53-летний неоднократно судимый за имущественные преступления уроженец посёлка Черноисточинск. Мужчина не имеет постоянного места регистрации и проживает на кладбище возле посёлка», — подтвердили информацию АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время уголовное дело по статье УК РФ «Кража» передано для утверждения в Пригородную прокуратуру.