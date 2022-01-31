«Животных на улицу выгнал сосед». В Нижнем Тагиле нашлись хозяева коз, которые несколько дней гуляли по Гальянке 

В Нижнем Тагиле нашёлся настоящий хозяин коз, которые скитались по Гальянке на прошлой неделе. Об этом АН «Между строк» рассказала зоозащитница Юлия Жеребцова.

Напомним, 23 января парнокопытные были замечены местными жителями у многоэтажных домов на Черноисточинском шоссе. Первоначально зоозащитники решили, что животных на улицу выгнал хозяин. Поэтому волонтёры реабилитационного центра «Солнечная птица» написали заявление в полицию и забрали коз до проверки всех обстоятельств.

После освещения истории в СМИ десятки тагильчан писали зоозащитникам, что готовы забрать парнокопытных к себе. Среди комментаторов нашлась и настоящая хозяйка коз, которая позже предоставила все необходимые документы и вместе с участковым забрала и перевезла животных в частный дом на Выю.

Женщина объяснила, что коз выпустил на улицу сосед, который должен был приглядывать за животными. Его же волонтёры приняли за хозяина козочек, когда он заявил им, что животные ему не нужны.