«Они мне не нужны». В Нижнем Тагиле мужчина выгнал на мороз домашних коз (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле возле домов № 16 и 17 на Черноисточинском шоссе горожане заметили гуляющих коз. 23 января о прогуливающихся возле многоэтажек парнокопытных зоозащитникам рассказал таксист, заснявший их на видео. На следующий день тревогу забила уже жительница дома № 20 на Черноисточинском шоссе, позвонившая в ветеринарную клинику «Три кота».

По словам тагильчанки, на самовыгуле две козы находились больше недели. Животные ночевали на морозе, на холодном бетоне, были голодными. Волонтёры реабилитационного центра «Солнечная птица» нашли хозяина животных. Они хотели вернуть скот владельцу, однако мужчина заявил, что козы ему не нужны, рассказала АН «Между строк» зоозащитница Юлия Жеребцова.

В итоге волонтёры реабилитационного центра «Солнечная птица» забрали коз себе. Временно животные поживут у зоозащитников, их отправят на осмотр к ветеринару, который скажет, сколько им лет, здоровы ли они, какого они пола. Зоозащитники сообщили о найденных козах в полицию.

«В любом случае их ждёт хорошая судьба, не будем отдавать их на фермы, где их могут заколоть, съесть. Мы сторонники гуманного отношения к животным и будем искать им новых хозяев, если сами не сможем их содержать», — рассказала АН «Между строк» волонтёр-реабилитолог Юлия Жеребцова.

Подробнее о том, чем занимаются волонтёры реабилитационного центра «Солнечная птица», мы рассказывали ранее в большом репортаже. Зоозащитники добавляют, что для выгнанных из дома коз можно привезти в центр «Солнечная птица» сено, крупы, фрукты, овощи. Также вы можете поддержать реабилитационный центр на краудфандинговой платформе — сейчас там идёт сбор средств на строительство вольеров.