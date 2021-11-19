Вороны, стрижи и совы. Как тагильчанка Юлия Жеребцова на маленькой кухне спасает птиц от смерти

В обычной однокомнатной квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле расположился небольшой реабилитационный центр для птиц. Здесь 35-летняя Юлия Жеребцова выхаживает раненых пернатых. Сейчас у неё под опекой находятся около 25 ворон, дроздов, голубей и сов. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина посетила «птичью больницу» и пообщалась с хозяйкой этого необычного места.

На маленькой кухне у Юли стоят десятки клеток, из каждой доносится шорох и чириканье. Это и есть единственный в Нижнем Тагиле реабилитационный центр «Солнечная птица». Все клетки разных размеров: у хищников они побольше, у стрижей — поменьше. Птичьих домиков настолько много, что попасть на кухню нелегко, вход частично перекрыт.

Каждое утро Юля обходит всех подопечных: даёт им лекарства, кормит своих «пациентов», моет клетки. На всё у неё уходит около трёх часов. Зоозащитница отмечает, что диета у птиц особенная: для хищников Юля покупает мышей, личинок, цыплят, крупу, фрукты и овощи. Питание птиц должно быть разнообразным и соответствовать рациону в дикой природе.

Девушка всегда бережно относилась к животным: она брала бездомных собак и кошек на передержку, не раз выходила на улицы Тагила с лозунгами «Запретите цирки с животными», «Откажитесь от шуб», «Закройте дельфинарии». Она давно отказалась от мяса из жалости к животным. В 2014 году её жизнь сильно изменилась.

«В 2014 году я нашла свою первую птицу, это был раненый стриж. Я искала помощи, но никто не смог мне помочь. В Нижнем Тагиле не было людей, которые занимались птицами. Я не знала, чем его кормить, допускала типичные ошибки. Он так и умер у меня на руках. После этого я решила создать свою группу во “ВКонтакте”, в которой рассказывала, что делать при встрече с птицами», — вспоминает Юлия.

Несколько лет девушка вела научно-познавательную группу в соцсети. Брать птиц к себе домой на передержку она начала лишь три года назад. Изначально Юля выхаживала только мелких птиц, за крупных старалась не браться. Но сейчас на её попечении есть даже хищники, например длиннохвостая неясыть.

«Эта сова — наша первая хищная птица, она попала к нам в марте. Она была в очень плачевном состоянии, у неё было сломано крыло. Поступила к нам тряпочкой, можно сказать, закидывала голову назад. Мы её экстренно повезли в ветклинику “Айболит”, дали обезболивающее, антибиотик. Потом отправили в клинику “Зооспец”, где она находилась в стационаре. Мы готовили её к операции. Операцию сова пережила, и сейчас она живёт у меня. Она никому больше не нужна, поэтому я оставила её себе», — поделилась Юлия Жеребцова.

Сама Юлия по образованию художник, на жизнь зарабатывает татуировками. О том, как работать с птицами, тагильчанка узнавала через интернет и общение с другими реабилитологами.

«Образования ветеринара у меня нет. Я хотела на ветврача пойти учиться, но выбрала искусство. Можно сказать, что я самоучка. Сама изучала, как работать с птицами, чем их кормить, общалась с руководителями зоозащитных организаций, таких как “Вита”, “Альянс животных”», — вспоминает Юлия.

На животных зоозащитница тратит 80% зарплаты. Как говорит девушка, муж и двое маленьких детей относятся к её увлечению терпеливо и с пониманием.

«На птиц уходит очень много денег. Сезон длится с мая по октябрь. Один стриж в месяц “съедает” 6500 рублей. На лечение одной совы я трачу 7000 рублей. Потому что у птиц рацион не такой, как у собак или кошек. Их питание должно соответствовать дикому рациону», — поясняет Юлия Жеребцова.

Помимо этого, девушка рассказывает другим людям, как спасать птиц. Она ездит в школы, библиотеки, детские дома и объясняет тагильчанам, что делать, если они найдут обездвиженную птицу. По словам Юли, дети знают о птицах больше, чем взрослые.

«Я подаю пример. Благодаря мне люди понимают, как нужно вести себя по отношению к окружающей среде: как нужно кормить птиц, как их нужно спасать, стоит ли их забирать домой», — говорит зоозащитница.

В этом сезоне Юля проконсультировала более 300 человек. Ей звонят не только из Нижнего Тагила, но и из Перми, Тюмени и других городов. С реабилитационными центрами в России беда — их практически нет. Поэтому, найдя птицу, люди в панике звонят Юле.

«Если вы увидели раненую птицу, возьмите коробку, проделайте в ней дырки, положите в коробку либо салфетки, либо полотенца и поместите птицу туда. Обязательно что-то мягкое в коробку нужно положить, потому что птицы начинают сильно биться в замкнутом пространстве. Помойте руки, наденьте перчатки и, аккуратно приоткрыв коробку, осмотрите птицу. Определите вид, какая у неё рана. Дальше птицу привозите к нам или ветеринару», — говорит Юля.

В команде Юлии около 20 волонтёров. Они также берут птиц на передержку и выхаживают их. Большинство помощников — неравнодушные подростки. Волонтёры центра помогают девушке физически и материально, но даже их помощь не позволяет окупить все затраты.

«Нам очень нужны крупы, овощи и фрукты, птицам необходим разнообразный рацион. Также нужны одеяла, пелёнки для птиц. Вообще, мы готовы принять любую помощь: можно оплатить рентген птицам, отвезти их в ветклинику и привезти обратно. Примем любую помощь», — делится тагильчанка.

За три года работы реабилитационного центра Юлия выпустила на волю более 300 птиц. Она говорит, что хищные птицы всё чаще встречаются в городе. Это связано с вырубкой леса и отсутствием кормовой базы. Попадая в город, птицы теряются, они бьются о стены домов и окна, от полученных травм пернатые умирают. Также в городе они неправильно питаются, что тоже приводит к печальным последствиям.

«Мы очень сильно загрязнили город помойками. Все мусорки должны быть с крышками. Многие птицы питаются протухшей едой, у них развиваются грибковые заболевания, появляются паразиты. А этих птиц потом едят хищники из леса, они тоже заражаются и умирают», — говорит девушка.

Сейчас Юлия занимается официальным оформлением своей «птичьей больницы». Регистрация юридического лица позволит девушке собирать материальную помощь на содержание птиц, делать им ветпаспорта и медицинские карты, а также заниматься просветительской деятельностью.

Мечта зоозащитницы — купить большой участок под реабилитационный центр, где будут вольеры и веткабинет. Тагильчанка уже нашла такой на улице Сибирской. На участке стоят вольеры и есть помещение для работы, его площадь — 256 кв. м. Правда, стоит такое удовольствие 1,8 млн рублей — это пока неподъёмная сумма для Юли.

«Этот участок находится на Вагонке, в черте города. Это его преимущество, потому что люди смогут до него просто добраться. Это земля сельхозназначения, из неё можно сделать хороший приют или в нашем случае ребцентр. Там уже есть вольеры и помещение. Если мы туда въедем, мы сразу же сможем начать функционировать», — рассказывает Юля.

Юлия Жеребцова и её команда подали заявку на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Они надеются, что ЕВРАЗ поддержит их проект и сможет покрыть хотя бы часть расходов на покупку земельного участка. Проголосуйте за проект, если хотите помочь зоозащитнице.