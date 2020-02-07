Жителю посёлка под Нижним Тагилом грозит шесть лет тюрьмы за кражу с кредитки

Под Нижним Тагилом 67-летняя пенсионерка лишилась 78 000 рублей после похода в магазин. Инцидент произошёл в канун Нового года в посёлке Горноуральском. Выйдя из магазина, местная жительница выронила кошелёк с кредитной картой, на счету которой было 80 000 рублей, и запиской с пин-кодом. Получив СМС о снятии денег со счёта через несколько дней, женщина проигнорировала его. И лишь после второго СМС-сообщения о снятии 38 000 рублей женщина обнаружила, что потеряла кошелёк.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что вором оказался 48-летний односельчанин, проживающий в соседнем доме. Он нашёл кошелёк на обочине дороги и решил проверить в банкомате состояние счёта. Обнаружив значительную сумму, снял 40 000 в день находки, остальное — на следующий. После этого сломал найденную карту пополам и выбросил.

«10 000 рублей он перевёл в счёт погашения имеющегося кредита. Около 20 000 рублей потратил на личные нужды и лекарства. Оставшуюся сумму в размере 42 000 рублей он хранил дома в шкафу, намереваясь потратить позже. Подозреваемый мужчина во всём сознался и раскаялся, практически в полном объёме возместив потерпевшей причинённый материальный ущерб», — рассказали в пресс-группе ведомства.

В полиции подчеркнули, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Дело по статье 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта) направлено для рассмотрения в Пригородный суд. Законодательством предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.