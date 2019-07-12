Жителю Первоуральска выплатят 15 тысяч евро за избиение сотрудниками ФСКН

Власти России выплатят 15 тысяч евро жителю Первоуральска Александру Васильеву, которому сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков выстрелили в лицо из травматического пистолета, со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сообщает фонд «Общественный вердикт».

Правозащитники сообщают, что в 2014 году Васильева избили сотрудники местного «наркоконтроля», когда он отказался участвовать в «контрольной закупке» наркотиков. За отказ ему сломали руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета.

«Общественный вердикт» подчёркивает, что Васильев пожаловался на действия оперативников в Следственный комитет, однако СК вынес пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Медиазона» отмечает, что согласно сайту Первоуральского городского суда, в июле 2014 года Васильеву вынесли приговор по статье о хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

Российские власти не стал оспаривать жалобу Васильева и согласились выплатить компенсацию в 15 тысяч евро.