Жителю Екатеринбурга пришлось провести девять месяцев в армии, пока он доказывал незаконность призыва

Жителю Екатеринбурга пришлось через суд оспаривать свой призыв в армию. Его отпустили домой лишь спустя девять месяцев.

Как пишет Е1.ru, у 23-летнего Павла из-за полученной в детстве травмы развился радикулит. Молодого человека мучили боли в спине и онемение конечностей. По медицинским показаниям ему была положена отсрочка от армии, однако во время прошлогоднего осеннего призыва его отправили на службу.

Как рассказал молодой человек, в Кировском районном военкомате его попросили приехать в областной призывной пункт в Егоршино. Якобы чтобы показать документы, по которым ему была положена отсрочка. Там его посадили в эшелон и отправили служить в одну из воинских частей Екатеринбурга. Поскольку мужчина был женат, его не могли отправить в другой регион.

Павел подал в суд на военкомат за незаконный призыв. Тогда молодого человека поместили в госпиталь и стали проверять диагноз. Там он провёл семь месяцев. В итоге армейские медики признали, что с его заболеванием служить нельзя, и парня комиссовали.