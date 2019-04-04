Жителям родового села Кадырова приказали снести свои дома для расширения парка

Жителям Центароя (Хоси-Юрта) — родового села главы Чечни Рамзана Кадырова — приказали демонтировать их дома для расширения парка, со ссылкой на местных жителей пишет «Кавказский узел». Речь идёт примерно о десяти частных домах, владельцам которых дали две недели на демонтаж.

«Никому не нравится, что сносят его дом, который строили ещё родители или деды, но возражать бессмысленно, только проблемы себе наживёшь. Раз власти решили, они всё равно сделают по-своему», — сообщила изданию одна из жительниц села.

Другой собеседник выразил уверенность в том, что «Рамзан (Кадыров) своих односельчан не обидит», предположив, что «им или новые дома построят, или компенсации дадут».

Отмечается, что снос частных домов в рамках работ по благоустройству населённых пунктов — распространённая практика в Чечне. В некоторых случаях, по данным издания, жившие в снесённых домах заявляли, что их переселили на окраины или не предоставили обещанного жилья.

Родовое село главы Чечни, где проживают около 8,5 тысячи человек, является самым охраняемым населённым пунктом в республике, пишет «Кавказский узел». В Центарое, в частности, находится одна из резиденций Рамзана Кадырова.