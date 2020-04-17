Жителям посёлка Висим на Пасху подарят куличи

Сегодня в посёлок Висим Горноуральского округа доставили партию пасхальных куличей для пожилых людей, которые находятся на самоизоляции. Такой подарок решили сделать сотрудники управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» от имени губернатора Свердловской области, администрации Горноуральского округа и от своего коллектива.

«На пасхальной неделе проходит Декада милосердия, которая в этом году обрела особенную значимость из-за эпидемии коронавируса. Сотрудниками туркластера было принято решение собрать деньги на покупку куличей, в изготовлении которых помог уральский предприниматель Анатолий Павлов и его “Пекарня на Вишнёвой”», — рассказали в управляющей компании туркластера.

Несколько сотен пасхальных куличей сегодня и завтра вручат сотрудники Центра социального обслуживания Пригородного района и волонтёры команды туркластера «Гора Белая».

«В проекте туристического кластера “Гора Белая” мы вместе с местными жителями работаем над улучшением качества жизни на территории. Сегодня мы не можем встречаться, проводить мероприятия, но мы по-прежнему можем проявлять заботу, которая чрезвычайно важна тем, кто наиболее уязвим. Это, прежде всего, пожилые люди», — прокомментировал генеральный директор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Висим — старинный посёлок в границах создаваемого туристического кластера «Гора Белая», он является частью природного парка «Река Чусовая». Посёлок сохранил свой самобытный облик практически неизменным с XVIII века. Особое место в истории посёлка и всего края занимает эпоха горнозаводской цивилизации, воспетая писателем Д. Н. Маминым-Сибиряком — уроженцем Висима, а позже Алексеем Ивановым в его романах. В развитии туристической территории Висим является одним из ключевых населённых пунктов, центром культурно-исторического и событийного туризма, отмечают в туркластере.