Жителям посёлка Баранчинский вернут выделенные УГМК 300 тысяч рублей за некачественную экспертизу проекта разработки Волковского месторождения

Второй кассационный суд общей юрисдикции (город Москва) оставил в силе решение Кировского районного суда Ярославля о взыскании 300 тысяч рублей с эксперта «Центра охраны дикой природы» Игоря Шкрадюка за некачественно выполненную экологическую экспертизу. Речь идёт об отзыве на проект разработки третьей очереди Волковского месторождения, расположенного под Нижним Тагилом в районе посёлка Баранчинский.

Напомним, Волковское считается крупнейшим месторождением железа, меди и ванадия на Урале. В июне 2020 года АО «Святогор» (входит в УГМК) победило в аукционе на участок недр, включающий месторождение ванадиево-железо-медных руд. Местные жители посчитали, что работы на руднике и обогатительная фабрика могут нанести вред экологии, и обратились в Межрегиональную общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» для проведения независимой экспертизы.

УГМК поддержала инициативу активистов и перевела 850 тысяч рублей на счёт «Гражданского патруля». В конце 2020 года общественная организация заключила договор подряда на проведение независимой общественной экологической экспертизы с экспертом «Центра охраны дикой природы» Игорем Шкрадюком. За работу эколог запросил 300 тысяч рублей.

Как рассказал на своей странице во «ВКонтакте» руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, в установленный договором срок экспертиза не была проведена. Тогда он обратился к Шкрадюку с требованием вернуть деньги, но эколог отказался это сделать.

«К марту стало ясно, что работа качественно и в срок выполнена не будет. Мне пришлось найти новую экспертную организацию, которая взялась за подготовку экологической экспертизы и, к слову, выполнила её в полном объёме. Все попытки договориться о расторжении договора и возврате полученных и, по всей видимости, уже освоенных Шкрадюком средств к успеху не привели, и мне пришлось этот договор расторгнуть уже официально», — пишет Антонов.

В суде Шкрадюк обвинения в свой адрес отрицал. Эколог заявил, что выполнил все условия, которые были указаны в договоре, хотя и с запозданием. В августе Кировский райсуд Ярославля принял решение взыскать с Игоря Шкрадюка в пользу «Гражданского патруля» всю сумму по договору с небольшими процентами.

Эколог не согласился с таким решением и обжаловал его в суде вышестоящей инстанции. По словам Антонова, в этот раз в качестве своего адвоката Шкрадюк представил скандально известного челябинского экоактивиста Василия Московца.

Московец являлся лидером ныне закрытого движения «Стоп ГОК», выступавшего против строительства в Челябинской области Томинского горно-обогатительного комбината (принадлежит РМК). В 2018 году на экоактивиста было заведено уголовное дело за поджог деревьев на строительной площадке ТГОК. В итоге Московца и его подельников признали виновными и приговорили к условным срокам.

«Поначалу, правда, я даже подумал, что Московец защищает Шкрадюка из идейных соображений. Но когда он начал уточнять в суде, где ему поставить отметку в командировочном, понял, что он тоже, как и Игорь Эдуардович, не за экологию, а деньги зарабатывает. Полагаю, Московец, как юрист и эколог, сразу понял неправоту позиции своего подзащитного, а потому на всех заседаниях почти всё время молчал и фактически не участвовал в процессе. Надеюсь, что за тот стыд, который он там испытал, ему достойно заплатили», — говорит Антонов.

Как пояснил АН «Между строк» общественник, шансы на то, что Шкрадюк самовольно вернёт деньги, невелики.

«У нас уже есть исполнительный лист, но мы его пока не предъявляли, ждали этого решения. Но у меня есть подозрения, что Шкрадюк дойдёт до Верховного суда. Мне кажется, что человек не до конца понимает ситуацию, в которую он попал. Ну если он хочет позориться, то пусть позорится дальше. Человек взялся за работу, которая ему оказалась не по плечу. Но он не стал от неё отказываться, не предложил вернуть деньги, а продолжает настаивать на своей позиции», — отметил руководитель «Гражданского патруля».

По его словам, когда жители Баранчинского обратились в «Гражданский патруль» за помощью, переговорный процесс с экологом был уже на заключительной стадии, поэтому общественник активного участия в выборе эксперта не принимал.

«И после всего этого человек продолжает называть себя экспертом, экологом, правозащитником. Я бы на его месте подумал о смене профессии и нигде больше не светил свою фамилию», — заявил Антонов.

Также Ростислав Антонов оценил участие в процессе Василия Московца.

«До этого момента я к нему нормально относился, адвокат он известный. Я был очень удивлён, когда его там увидел, потому что история, в которую он сейчас вписывается, очень нехорошая. Он ведь сейчас не деньги жителей Баранчинского спасает, а пытается их сохранить для Шкрадюка, который их не отработал. После суда я попытался поговорить с Московцом, но он меня просто проигнорировал», — сказал общественник.

Отметим, что это не первый скандал вокруг сбора денег на экоэкспертизу проекта. Изначально предполагалось, что исследование проведёт компания из Санкт-Петербурга. Необходимо было собрать 450 тысяч рублей. Сбором средств занялась тагильчанка Алёна Шулепова, которую позже жители заподозрили в присвоении денег.