В Баранче набирает обороты скандал из-за пропажи крупной суммы денег на экоэкспертизу нового производства УГМК

Жители посёлка Баранчинский подозревают активистку из Нижнего Тагила Алёну Шулепову в мошенничестве по сбору денег, которые она собирала с местных жителей на независимую экологическую экспертизу нового производства УГМК.

Напомним, после объявления о планах УГМК заняться разработкой третьей очереди Волковского месторождения вблизи посёлка Баранчинский и резко негативной реакции местных жителей люди создали инициативную группу для обсуждения и решения спорных вопросов по карьеру. Так, среди прочего группа решила провести независимую экологическую экспертизу проекта УГМК. Изначально предполагалось, что экспертизу проведёт компания из Санкт-Петербурга. Необходимо было собрать 450 тысяч рублей. Сбором средств занялась тагильчанка Алёна Шулепова, которую позже жители заподозрят в краже денег.

«Подключилась она [Шулепова] именно тогда, когда зашла речь о сборе денежных средств. Она быстро открыла счёт, проявила инициативу. Ну и мы подумали: “Ладно, будем отправлять ей деньги”. Мы тогда друг друга не знали особо, но как быть, если не верить никому. Мы поверили ей, тем более она говорила очень убедительно, грамотно, по делу. Планировали на собранные деньги провести экспертизу», — рассказала АН «Между строк» активистка инициативной группы Екатерина.

Сколько всего денег в итоге отправили жители посёлка на экологическую экспертизу — неизвестно. Все обязанности по сбору средств Шулепова взяла на себя, создав электронный кошелёк. Сначала девушка отчитывалась перед инициативной группой. По её словам, на эти деньги она заключала договоры с экспертами и вносила авансы. Но позже выяснилось, что никаких переговоров девушка ни с кем не вела, говорят местные жители.

Когда жители Баранчинского почувствовали обман, они попросили Алёну отчитаться по расходам и вернуть им деньги. Сразу этого сделать она не смогла, но позднее вернула инициативной группе 146 тысяч рублей. Однако общественники считают, что это далеко не вся сумма.

«Ей какой-то предприниматель дал 23 тысячи. Но эти деньги отражены не были. По тем отчётам, которые она нам скидывала, два раза она ушла в минус (то есть доходы и расходы не совпадали. — Прим. ред.)», — рассказала активистка инициативной группы Екатерина.

Она же написала заявление в Кушвинскую полицию с просьбой проверить действия Шулеповой на предмет мошенничества. После в полицию поступило коллективное обращение от жителей Баранчинского. Но правоохранители вынесли отказной материал.

«В результате проведённой проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела <...> за отсутствием события преступления», — сказано в отказе.

Сама Алёна Шулепова уверяет, что все собранные деньги она отдала инициативной группе.

«Все средства, которые у меня лежали, были переданы Екатерине (активистке инициативной группы. — Прим. ред.). Всё, что было изначально собрано, и всё, что было отдано, полностью соответствует. ОБЭП (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) провело по этому поводу проверку, и никаких претензий ко мне никто не имеет», — отметила Алёна Шулепова.

Отметим, что УГМК также отправила 850 тысяч рублей на счёт общественной организации «Гражданский патруль», которая занимается проблемами экологии и помогает инициативной группе в проведении экспертизы. По словам жителей Баранчи, из этих денег Алёна Шулепова обналичила 300 тысяч рублей под предлогом того, что они пойдут на оплату эксперта Игоря Шкрадюка. Но что на самом деле случилось с этими деньгами, баранчинцам выяснить так и не удалось.

Ещё позже выяснилось, что Шулепова взяла в долг около полумиллиона рублей у сотрудников общественного движения «Мирные жители» (движение занимается экологическими проблемами на Урале).

«Она и у нас заняла деньги, сказала, что надо провести ряд мероприятий. Мы перевели ей. Потом, когда долг нужно было вернуть, она его не хотела отдавать. Говорила, что её избили, украли, ещё что-то у неё произошло. В итоге она просто призналась, что сейчас она ничего не может отдать», — рассказала руководитель общественного движения «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.



Екатерина Лахтикова сообщила в Facebook о мошенничестве



Как рассказала Алёна Шулепова АН «Между строк», деньги от «Мирных жителей» она действительно получила, но вернуть их сейчас не может.

«С представителями движения “Мирные жители” я буду лично встречаться и разговаривать. На данный момент они не отвечают мне и я им перечисляю деньги по мере их поступления», — рассказала Алёна Шулепова.

Впрочем, «Мирные жители» уверяют, что ничего от Алёны они ещё не получали.

По телефону Шулепова сообщила нам, что находится в Баранчинском, но, по словам жителей, в посёлке её никто не видел. По подсчётам людей, Шулепова присвоила себе около 600 тысяч рублей. Активисты инициативной группы написали повторное заявление в полицию на Шулепову, уже в Екатеринбурге.

Несмотря на пропажу большой суммы денег, жители Баранчи совместно с организацией «Гражданский патруль», которой УГМК выделила средства на экспертизу, всё-таки смогли оплатить независимое исследование. Его выполнил институт региональных биологических исследований из города Майкопа. Согласно результатам, планируемое УГМК воздействие на окружающую среду при строительстве и работе обогатительной фабрики будет допустимым.

«При выполнении всех указанных в настоящем заключении рекомендаций и разработке дополнительных мероприятий по снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду от планируемой хозяйственной деятельности по реализации объекта экспертизы, экспертная комиссия пришла к выводу, что воздействие на окружающую среду будет допустимым, а реализация объекта экспертизы возможной», — пришли к выводу эксперты.

Это не первый скандал с участием Алёны Шулеповой. В конце 2017 года Шулепова работала тренером в секции хапкидо в МБСОУ «Клуб туристов “Азимут”». Она не только занималась с детьми, но и ездила с ними на туристические слёты. В декабре того года она объявила сбор средств на экскурсию с детьми в Москву в новогодние каникулы. Десять человек сдали по 20 тысяч рублей на путешествие. Но после того, как деньги были собраны, девушка пропала.

Также выяснилось, что Шулепова с тех родителей, чьи дети не собирались Москву, собрала ещё по 4000–4500 рублей якобы на тренировки и форму. Деньги, по словам пострадавших, она им тоже не вернула.