Жителям Нижнего Тагила предлагают найти золотой клад от ТНТ

Организаторы нового шоу на телеканале ТНТ «Золото Геленджика» зарыли в Нижнем Тагиле золотой клад, найти который может любой житель города. Для того чтобы узнать местоположение сокровища, необходимо включить 13 сентября в 19:00 ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России.

«Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат. Клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник. Не пытайтесь обхитрить ТНТ и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу. ТНТ всё заранее продумал, и все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам. Так что тагильчане не увидят, где должны искать золото, к примеру, москвичи», — рассказали АН «Между строк» организаторы.

В пресс-службе телеканала также пояснили, что непосредственно сам «клад» представляет из себя тайник, в котором находится номер телефона для связи с организаторами. Нашедший сокровище может на выбор взять пятиграммовый слиток золота 585-й пробы или 30 тысяч рублей. Все налоговые вычеты организаторы берут на себя.