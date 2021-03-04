Жителям Екатеринбурга отказывают в вакцинации от коронавируса из-за нехватки препарата

В Екатеринбурге местным жителям отказывают в записи на вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препарата «Спутник V». Так, в ряде поликлиник на 5 марта в срочном порядке отменили приёмы для желающих вакцинироваться.

«Мы сейчас ждём очередную партию вакцины. В небольшом количестве вакцина есть во всех лечебных учреждениях города. Новая партия ожидается после 8 марта. При этом сейчас первый компонент “Спутника V” получили 180 тысяч свердловчан», — передаёт Е1.ru слова источника в правительстве области.

Кроме того, по данным 66.ru, из-за нехватки вакцины, в торговых центрах передумали открывать мобильные пункты вакцинации, а тех, кто пришел в больницы, отправляют домой непривитыми. Информацию о дефиците вакцины в регионе подтвердил изданию замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.