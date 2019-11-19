Жителя Вологды заподозрили в неуважении к власти из-за мема с Виктором Золотовым

Полиция Вологды ведет проверку в отношении местного активиста Алексея Груздева из-за его постов в соцсети «ВКонтакте», в которых он упоминает сотрудников Росгвардии и главу ведомства Виктора Золотова, пишет «МБХ Медиа».

В полицейском рапорте отмечается, что в действиях активиста могут усматриваться признаки административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП («Неуважение к власти»).

В материалах фигурируют скриншоты страницы Груздева в социальной сети «ВКонтакте» — речь идёт о репосте фото главы Росгвардии Виктора Золотова, где он изображён с огромными погонами и фуражкой, а вся его одежда состоит из наград. Мем стал популярным после того, как Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, а последний ответил, что главный росгвардеец страны «превращает Россию в банановую республику». Также в полицейских материалах содержится скриншот фото росгвардейца, предположительно ударившего на митинге 10 августа в Москве девушку в живот, который Груздев сопроводил комментарием, где назвал росгвардейцев «цепными псами», которые бьют народ за деньги.

Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу через десять дней. 22 апреля по этому закону впервые был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил посты «Путин — сказочный *******» (бестолочь).

20 июня президент РФ во время прямой линии заявил, что в законе об оскорблении власти «нет ничего необычного». При этом он подчеркнул, что закон нацелен на защиту госсимволов, а не чиновников и политиков, и наказывать россиян за критику руководителей разных уровней не надо.