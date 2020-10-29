Жителя Волчанска приговорили к 16 годам колонии за жестокое убийство инвалида

Свердловский областной суд признал виновным 51-летнего жителя Волчанска Игоря Бритвина в убийстве своего знакомого-инвалида, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление произошло 20 ноября 2019 года в селе Сосновка Карпинского городского округа, в квартире на улице Школьной. Бритвин, а также погибший находились в большой компании своих знакомых и распивали спиртное. Между подсудимым и его знакомым, у которого не было ног, случилась ссора, после чего Бритвин ударил инвалида несколько раз кулаками в голову, в живот и грудную клетку, а затем 11 раз ударил ножом. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Одна из женщин, находившаяся в компании и видевшая убийство, начала кричать, что вызовет полицию. Бритвин схватил её за шею, приставил к её горлу нож и начал угрожать ей убийством. Позже мужчину всё-таки задержали.

Мужчина обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии»), а также по части 2 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, в связи с выполнением лицом общественного долга»), суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима. В ходе судебного рассмотрения дела прокурор требовал посадить Бритвина на 17 с половиной лет в колонию строгого режима.