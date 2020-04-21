Жителя Ульяновска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о десятках заражённых коронавирусом десантниках

Мировой суд Заволжского района Ульяновска привлёк к административной ответственности местного жителя, разместившего в соцсетях заведомо недостоверную информацию о количестве военнослужащих в регионе, заразившихся коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД региона.

Вечером 9 апреля ульяновец написал под постом губернатора региона в соцсети, что «госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ и семь из них умерли». Штаб заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, его действия квалифицированы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

По последним данным, в Ульяновской области коронавирусная инфекция диагностирована у 187 человек. На утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».