Жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве туристки из Перми

В Нижнесергинском районе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 35-летней туристки из Перми, которую ищут с конца мая, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

По данным издания, у задержанного мужчины при себе была банковская карта пропавшей женщины. Вместе с ним в совершении преступления подозревается 26-летняя местная жительница. При этом само тело туристки пока не найдено. По данным портала 59.ru, задержанные уже сознались в убийстве.

В пресс-службах полиции и СКР от комментариев отказались, объяснив это интересами следствия. Информацию о том, что туристка погибла, а предполагаемые убийцы задержаны, там не подтверждают и не опровергают.

Женщина должна была вернуться домой, к мужу и ребёнку, ещё 30 мая, но пропала. Родственницы туристки заявили о пропаже в начале июня. К поискам подключились волонтёры, полиция и охотники. Несколько туристов рассказали, что видели пропавшую во время сплава, когда она делала временный привал.

3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство».