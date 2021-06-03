СК возбудил дело об убийстве пропавшей в Свердловской области туристки из Перми

В Свердловской области ищут 35-летнюю жительницу Перми Анастасию Пыхтееву, приехавшую на сплав по реке Серга; предварительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
По данным ведомства, 29 мая Анастасия приехала в город Михайловск в Свердловской области, где оставила свой автомобиль на городской плотине, оттуда добралась в Нижние Серги и начала там сплав на байдарке по реке Серга до села Аракаево. Однако до пункта назначения женщина так и не добралась, её местонахождение до сих пор неизвестно.
«Созданы и работают несколько групп розыска, подключены волонтёрские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где могла пропасть путешественница. Для более качественного прочёсывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полёта анализирует квадраты возможного местонахождения гражданки Пыхтеевой. Прошу всех, кто может располагать сведениями об обстоятельствах таинственного исчезновения разыскиваемой женщины, в том числе конфиденциально, проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД 8(343)358-71-61», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.