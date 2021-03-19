Жителя Свердловской области, расстрелявшего семью брата из-за наследства, приговорили к пожизненному заключению

Свердловский областной суд вынес приговор Денису Сабурову, признав его виновным в убийстве нескольких человек, хищении и оставлении в опасности ребёнка, пишет E1.ru.

Трагедия произошла летом 2019 года в селе Тимофеево Слободо-Туринского района. В жилом доме на улице Черёмушки произошло убийство супружеской пары, также из дома в больницу увезли их раненную 21-летнюю дочь. Позже она скончалась.

По данным следствия, подозреваемый Денис Сабуров поссорился с братом из-за наследства, которое осталось после смерти их матери. Он решил отомстить, для чего незаконно приобрёл самодельный пистолет и патроны. Сначала он планировал остановить машину брата на дороге с помощью металлических «ежей», но потом изменил план и 2 августа ночью проник в дом брата.

«Проникнув в дом, он застрелил из пистолета брата, его жену, они скончались на месте происшествия. Пройдя в следующую комнату, он увидел там дочь брата и её двухмесячного ребёнка. Выстрелил молодой женщине в голову. Она скончалась в больнице спустя несколько месяцев. После этого Сабуров уехал на автомобиле брата. При этом он осознавал, что оставленный на месте преступления двухмесячный ребёнок мог погибнуть», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В Свердловском областном суде сообщили, что свою вину Сабуров полностью признал, однако тем не менее приговор оказался суровым.