Жителя Свердловской области приговорили к 9 месяцам колонии за неуплату алиментов

Житель посёлка Буланаш Артёмовского района Свердловской области приговорён к 9 месяцам колонии строгого режима из-за долга по алиментам перед 11-летней дочерью, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«В 2019 году мужчина уже был привлечён мировым судьёй к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей". Наказанием ему стали 20 часов обязательных работ, но он его не исполнил. В прошлом году с марта по октябрь он вновь не платил алименты на содержание ребёнка. У него скопился долг в размере 39 375 рублей. В отношении мужчины дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей"», — сообщили в пресс-службе суда.﻿﻿﻿