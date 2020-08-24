Жителя Саратова приговорили к пожизненному сроку за изнасилование и убийство девятилетней девочки

Суд в Саратове за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорил к пожизненному заключению 35-летнего местного жителя Михаила Туватина, пишет «Интерфакс».

Как установил суд, 9 октября 2019 года мужчина подстерёг девочку в безлюдном месте за гаражами, когда она шла в школу, изнасиловал её и задушил, а тело спрятал.

Убийство девочки вызвало широкий общественный резонанс в Саратове. После задержания Туватина сотни жителей вышли на стихийный митинг, требуя у полицейских выдать им подозреваемого. Власти Саратова летом 2020 года пообещали снести гаражи, возле которых была убита девочка.

Подсудимый был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (иные действия сексуального характера) и пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера). Туватин ранее уже был судим за насильственные действия сексуального характера.