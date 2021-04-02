Жителя Первоуральска, зарезавшего бывшую жену в здании суда, приговорили к 17 годам колонии

Свердловский областной суд назначил 17 лет колонии строгого режима Вячеславу П., который в 2020 году убил свою бывшую жену прямо в здании суда в Первоуральске, а также ранил судебного пристава и посетителя суда, сообщает пресс-служба облсуда.

Инцидент произошёл 18 марта между 10:00 и 11:00 у входа на судебный участок № 8 мирового суда Первоуральска. 36-летний подсудимый напал на свою гражданскую супругу, мать троих детей, несколько раз ударил её ножом в область шеи и живота. Женщина успела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание, и он закрыл её собой от нападавшего.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте, пристав получил резаные раны рук. От смертельных ударов ножом его спас только бронежилет. Также подсудимый напал на ещё одного посетителя суда, который пытался вместе с приставом защитить женщину.

После поножовщины нападавший скрылся и был объявлен в розыск. В 13:30 его задержали в подъезде дома, где живет его мать, и доставили в ОВД Первоуральска. На допросе в ОВД нападавший заявил, что убил сожительницу из ревности — он заподозрил её в связи с другим мужчиной. При этом на момент убийства у супругов был совместный восьмимесячный ребёнок.

«В ходе судебного следствия подсудимый ссылался на то, что совершил убийство в состоянии сильного душевного волнения. Суд установил, что мотивом стала неприязнь, возникшая у Попова после того, как узнал об измене гражданской супруги. Однако на момент совершения данного особо тяжкого преступления потерпевшая и подсудимый более месяца не поддерживали отношения. Аморальный характер поведения потерпевшей судом не установлен», — сообщают в пресс-службе облсуда.

Мужчину признали виновным части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), — части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на жизнь двух лиц»), а также по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь представителя власти»). По двум эпизодам (по статьям 167 и 166 УК РФ) он был оправдан. Также удовлетворен иск о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей потерпевшей стороне.

Отмечается, что подсудимый отличался неуравновешенным характером и был известен в городе под кличкой Матрос, а в 2008 году он был судим по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).