Жителя Первоуральска приговорили к 9,5 годам колонии за убийство случайного прохожего

Городской суд Первоуральска признал местного жителя Антона Камнева виновным в убийстве случайного прохожего и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, пишет E1.ru.
ЧП произошло вечером 21 февраля 2020 года: между двумя мужчинами на улице произошёл конфликт, прохожий сделал им замечание, призвал к порядку. В ответ на эту просьбу Камнев, который был пьян, ударил прохожего бутылкой по голове. А когда бутылка разбилась, оставшейся в руке «розочкой» Камнев ударил ещё несколько раз. В результате травмы мужчина скончался на месте. У погибшего осталось трое детей.
«Уголовное дело было рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли в отношении Камнева обвинительный вердикт. В ходе судебного рассмотрения дела подсудимый вину признал частично. Первоуральский городской суд назначил Антону Камневу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.