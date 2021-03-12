Жителя Первоуральска приговорили к 9,5 годам колонии за убийство случайного прохожего

Городской суд Первоуральска признал местного жителя Антона Камнева виновным в убийстве случайного прохожего и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, пишет E1.ru.

ЧП произошло вечером 21 февраля 2020 года: между двумя мужчинами на улице произошёл конфликт, прохожий сделал им замечание, призвал к порядку. В ответ на эту просьбу Камнев, который был пьян, ударил прохожего бутылкой по голове. А когда бутылка разбилась, оставшейся в руке «розочкой» Камнев ударил ещё несколько раз. В результате травмы мужчина скончался на месте. У погибшего осталось трое детей.