Жителя Новоуральска приговорили к 10 годам колонии за убийство безработного сына

Новоуральский городской суд признал жителя города Олега Ясакина виновным в убийстве собственного сына (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 24 августа этого года Ясакин пил алкоголь на кухне квартиры вместе со своим 29-летним сыном и супругой. Между мужчинами начался конфликт из-за того, что у молодого человека не было работы и денег. Во время скандала Ясакин взял кухонный нож и, «осознавая в силу своего возраста и жизненного опыта, что нанесение удара колюще-режущим предметом опасно для жизни человека», ударил сына клинком в спину. Он попал в селезёнку, у молодого человека началось внутреннее кровотечение, вскоре он скончался на месте от кровопотери.

Ясакин вину в убийстве не признал. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.