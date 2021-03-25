Жителя Нижней Туры оштрафовали на 500 тысяч рублей за комментарий в соцсетях

Центральный окружной военный суд признал виновным 43-летнего жителя Нижней Туры, обвинявшегося по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), и оштрафовал его на 500 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в начале марта обвиняемый оставил комментарий под постом в соцсети, в котором положительно отзывался о террористической деятельности. Психолого-лингвистическая экспертиза доказала, что комментарий публично оправдывал совершение террористического акта; что именно написал подсудимый — не уточняется.

Отмечается, что в ходе расследования у мужчины провели обыски сотрудники центра «Э» Свердловского главка.