Жителя Нижнего Тагила задержали на вокзале с 500 граммами гашиша

В Екатеринбурге сотрудники Линейного отдела полиции задержали 34-летнего жителя Нижнего Тагила, у которого при обыске обнаружилось 500 гр. гашиша, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина был задержан на платформе железнодорожного вокзала, когда вышел из поезда, прибывшего из Санкт-Петербурга. В полиции уточнили, что наркотики были расфасованы в пять брикетов с клеймами в виде знака евро и снежинки.

«Оперативные сотрудники установили, что столь крупную партию наркотика мужчина приобрёл в Санкт-Петербурге через тайник-закладку и привёз на Урал, чтобы расфасовать на более мелкие партии и продать. Для этого он заранее создал нелегальный интернет-магазин в одном из мессенджеров», - рассказали в полиции.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Тагильчанину грозит тюремный срок до 20 лет.