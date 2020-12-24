Жителя Нижнего Тагила, укусившего полицейского за палец, отправили в колонию

Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, укусившему полицейского при задержании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Андрей Мелентьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Суд назначил ему 1,8 года колонии строгого режима», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Согласно материалам дела, вечером 31 июля 2020 года полицейские задержали ранее судимого Мелентьева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. В отделе полиции Мелентьев попытался проглотить пакетик с наркотиками, имевшийся у него. Полицейский попытался помешать ему.

«Мелентьев, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении своих должностных обязанностей, зубами схватил его за указательный палец левой руки, после чего сильно сжал зубы, причинив тому сильную физическую боль и телесное повреждение в виде поверхностной раны ногтевой фаланги пальца», — рассказала Канатова.

В отношении Мелентьева также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Хранение наркотических средств», которое направлено в суд, но ещё не рассмотрено.