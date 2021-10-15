Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве мужчины у торгового центра на Вагонке

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд признал 50-летнего местного жителя виновным в убийстве 26-летнего мужчины у торгового центра на улице Парковой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Конфликт между мужчинами произошёл вечером 8 ноября 2020 года. Словесная ссора переросла в драку, которая была прекращена находившимися рядом людьми. Один из очевидцев увёл злоумышленника с места событий.

«Через некоторое время мужчина посчитал, что конфликт с молодым человеком в полной мере не исчерпан, поэтому он вернулся к торговому центру, где вновь увидел своего оппонента, с которым у него вновь возник конфликт. Подойдя к нему со спины, подсудимый нанёс потерпевшему удар ножом в поясничную область, а затем два удара тем же ножом в грудь», — рассказали в ведомстве.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу, где он через два дня скончался.

Приговором суда виновному в убийстве назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.