В Нижнем Тагиле мужчина на глазах у прохожих зарезал приятеля

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила поступило дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого по статье 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, вечером 8 ноября 2020 года обвиняемый у торгового центра на улице Парковой совершил убийство знакомого 26-летнего молодого человека.

«И обвиняемый, и потерпевший находились в состоянии опьянения, в связи с чем между ними произошёл конфликт. Обвиняемый у входа в торговый центр, несмотря на присутствие большого количества граждан, в ходе ссоры нанёс потерпевшему имеющимся при себе ножом несколько ударов в спину и в грудь, повредив при этом правое лёгкое и сердце молодого человека. От полученных ран потерпевший 10 ноября скончался в больнице», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 15 лет.