Жителя Нижнего Тагила приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП

Сегодня, 13 декабря, Пригородный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с двумя погибшими.

Напомним, трагедия произошла 10 июня этого года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg вёл себя во время движения неадекватно. Автомобиль вилял из стороны в сторону, несколько раз выезжая на встречку. В один момент, когда мужчина в очередной раз выехал на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Geely. 71-летний водитель Geely скончался на месте. Его 74-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице Нижнего Тагила.

После аварии владельца внедорожника дважды освидетельствовали на алкогольное опьянение. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель был пьян. Отметим, что в феврале 2015 года мужчина уже привлекался к ответственности за пьянку за рулём.

Против виновника аварии было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд признал тагильчанина виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить компенсацию морального вреда дочери погибших в размере 1,6 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.